Российские силовики выявили крупную группу диверсантов в Херсоне, которую курировали сотрудники СБУ

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21 июля 2022, 19:08 Источник: РИА "Новости"

оружие, https://unsplash.com/photos/LqMmADBJXK0

Представитель одного из российских силовых ведомств заявил, что на территории Херсона и области была выявлена одна из самых крупных диверсионных групп, которую курировали сотрудники СБУ из Одессы.

Сообщается, что задержаны были члены диверсионной группы, у которых впоследствии были изъяты гладкоствольное оружие и 48 килограммов тротила. Они планировали использовать вышеуказанные предметы в целях подрыва железной дороги.

Отметим, что в течение последних двух недель российские силовики обнаружили на территории Херсона несколько схронов с оружием, в частности, там находились гранатометы, автоматы, пулемет и два ПЗРК "Игла".