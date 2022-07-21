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Российские силовики выявили крупную группу диверсантов в Херсоне, которую курировали сотрудники СБУ

, 19:08 Источник: РИА "Новости"

Российские силовики выявили крупную группу диверсантов в Херсоне, которую курировали сотрудники СБУ
оружие, https://unsplash.com/photos/LqMmADBJXK0

Представитель одного из российских силовых ведомств заявил, что на территории Херсона и области была выявлена одна из самых крупных диверсионных групп, которую курировали сотрудники СБУ из Одессы.

Сообщается, что задержаны были члены диверсионной группы, у которых впоследствии были изъяты гладкоствольное оружие и 48 килограммов тротила. Они планировали использовать вышеуказанные предметы в целях подрыва железной дороги.

Отметим, что в течение последних двух недель российские силовики обнаружили на территории Херсона несколько схронов с оружием, в частности, там находились гранатометы, автоматы, пулемет и два ПЗРК "Игла".

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