Лукашенко призвал договориться о прекращении конфликта на Украине, чтобы «избежать ядерной войны»

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21 июля 2022, 17:46 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Pravda Komsomolskaya/Russian Look, globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что Запад, Киев и Москва должны договориться о прекращении конфликта на Украине, чтобы избежать ядерной войны. Об этом сообщает AFP.

Александр Лукашенко призвал стороны конфликта остановиться и решить, как жить дальше. Президент Белоруссии отметил, что нет необходимости продолжать боевые действия, поскольку они ведут к "бездне ядерной войны".

По мнению Лукашенко, официальному Киеву следует сесть за стол переговоров и согласиться с требованием, что Украина "никогда не будет угрожать России".