Пресс-секретарь президента Украины Никифоров опроверг информацию о нахождении Зеленского в реанимации

Аргументы Недели → Политика 13+

21 июля 2022, 15:58 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Florian Gaertner/globallook.com

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров днем в четверг опроверг информацию СМИ о том, что Владимир Зеленский якобы в настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее журналисты сообщили о госпитализации Владимира Зеленского, а также о том, что его обязанности якобы сейчас исполняет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Сергей Никифоров 21 июля дал комментарий украинским средствам массовой информации, подчеркнув, что вышеуказанные данные не соответствуют действительности.