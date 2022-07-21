Пресс-секретарь президента Украины Никифоров опроверг информацию о нахождении Зеленского в реанимации

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров днем в четверг опроверг информацию СМИ о том, что Владимир Зеленский якобы в настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее журналисты сообщили о госпитализации Владимира Зеленского, а также о том, что его обязанности якобы сейчас исполняет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Сергей Никифоров 21 июля дал комментарий украинским средствам массовой информации, подчеркнув, что вышеуказанные данные не соответствуют действительности.