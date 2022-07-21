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Пресс-секретарь президента Украины Никифоров опроверг информацию о нахождении Зеленского в реанимации

, 15:58 Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента Украины Никифоров опроверг информацию о нахождении Зеленского в реанимации
президент Украины Владимир Зеленский, Florian Gaertner/globallook.com

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров днем в четверг опроверг информацию СМИ о том, что Владимир Зеленский якобы в настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее журналисты сообщили о госпитализации Владимира Зеленского, а также о том, что его обязанности якобы сейчас исполняет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Сергей Никифоров 21 июля дал комментарий украинским средствам массовой информации, подчеркнув, что вышеуказанные данные не соответствуют действительности.

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