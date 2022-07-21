Глава офиса Зеленского Ермак: президент готов делать все для того, чтобы Украина «освободила свои территории как можно скорее»

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21 июля 2022, 14:30

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Владимир Зеленский готов делать все для того, чтобы Украина «освободила свои территории как можно скорее». На это указал руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, передает ТАСС.

По словам Ермака, процитированного Telegram-каналом российского информационного агентства, Зеленский настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы Украина «освободила свои территории как можно скорее».

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее в четверг сообщалось, что спикер МИД РФ Мария Захарова назвала одиозными и агрессивными заявления Киева о планах «уничтожить Черноморский флот и деоккупировать Крым».