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Захарова назвала одиозными и агрессивными заявления Киева о планах «уничтожить Черноморский флот и деоккупировать Крым»

, 13:00

Захарова назвала одиозными и агрессивными заявления Киева о планах «уничтожить Черноморский флот и деоккупировать Крым»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала одиозными и агрессивными заявления Киева о планах «уничтожить Черноморский флот и деоккупировать Крым». Об этом информирует ТАСС.

«Заявления представителей Киева о планах "уничтожить черноморский флот и деоккупировать Крым" — одиозные и агрессивные», — процитирована спикер МИД в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее на текущей неделе заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов указал на то, что киевская сторона готовится уничтожить Черноморский флот РФ и забрать Крымский полуостров с помощью западных вооружений.

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