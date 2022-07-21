Бывшему президенту Молдавии Додону продлили арест до 20 августа

Срок домашнего ареста бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлён ещё на 30 суток – до 20 августа. Политик находится под следствием.
«Прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста. Суд вынес вердикт, что арест будет ещё на 30 суток», − значится в заявлении прокурора Петра Ярмалюка.
Напомним, Додона обвиняют в превышении полномочий. Также уточняется, что прокуроры предъявляют претензии в пособничестве незаконному обогащению матери экс-президента страны Игоря Додона Галине.
Ранее стало известно, что молдавский политик обвинил Соединённые Штаты Америки в тайных поставках оружия в Молдавию.