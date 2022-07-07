Экс-президент Додон уверен: США тайно поставляют Молдавии оружие

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7 июля 2022, 21:46

Игорь Додон, молдавский политик, Kremlin Pool/ Global Look Press

Соединённые Штаты Америки тайно поставляют оружие Молдавии. С таким заявлением выступил бывший глава республики Игорь Додон в разговоре с журналистами телеканала «Публика».

«В Кишинёве приземлились несколько самолётов ВВС США с непонятными грузами на борту. Когда мы запрашивали через парламент информацию, то нам ответили, что она секретная... Я знаю по неофициальным каналам, что Молдове поставляется оружие», − приводит слова политика ТАСС.

Отметим, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила ранее, что страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса.