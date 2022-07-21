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Захарова про то, что в честь Зеленского назвали ископаемое морское беспозвоночное: «Символично, да и похожи»

, 08:41

Захарова про то, что в честь Зеленского назвали ископаемое морское беспозвоночное: «Символично, да и похожи»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что в честь президента Украины Владимира Зеленского было названо ископаемое морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке. Соответствующую публикацию спикер дипломатического ведомства разместила в своем Telegram-канале.

«Символично, да и похожи», — написала Захарова.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин высказал точку зрения о том, что американскому лидеру Джо Байдену необходимо продолжение боевых действий на украинской территории для удержания власти в Соединенных Штатах.

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