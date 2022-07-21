Спикер Кремля Песков: ни Путин, ни Лавров никогда не заявляли о том, что вопрос о переговорах с Украиной закрыт

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21 июля 2022, 07:17 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Ни президент Владимир Путин, ни министр иностранных дел Сергей Лавров никогда не заявляли о том, что вопрос о переговорах Российской Федерации с Украиной закрыт. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ни Путин, ни Лавров никогда не говорили о том, что вопрос о переговорах Москвы и Киева закрыт, заявил РИА Новости Дмитрий Песков», — пишет Telegram-канал информационного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Как сообщалось ранее в четверг, глава штаба ВВС США Чарльз Браун отметил, что западные государства в скором времени могут поставить киевской стороне истребители.