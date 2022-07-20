Захарова, комментируя тезис Белого дома об изоляции России, обвинила Вашингтон в отсутствии логики

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20 июля 2022, 18:48 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Maksim Konstantinov/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание представителя Белого дома Джона Кирби о возрастающей изоляции России и президента Путина.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, говоря об итогах визита Владимира Путина в Тегеран, заметил: «Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи».

Захарова назвала это утверждение абсурдным и лишенным логики.

«Можно было бы ответить, что подобными заявлениями Белый дом демонстрирует «возрастающую логику». Но нельзя. Потому что изоляция, как и логика: либо есть, либо нет. На сегодняшний день отсутствуют обе: изоляция Москвы и логика Вашингтона», - написала дипломат в среду своем телеграм-канале.

Ранее с заявлением Кирби не согласился пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.