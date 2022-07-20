Путин о призывах в Европе экономить воду и энергию, чтобы «рассердить» президента РФ: «Совсем с ума посходили!»

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20 июля 2022, 17:14 Источник: РБК

Президент РФ Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени». Фото с сайта Кремля.

Энергетический кризис, с которым сталкиваются сейчас страны Европы, — следствие их собственных ошибок, а не вина России. Об этом сказал в среду, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив, президент России Владимир Путин.

По его словам, европейские лидеры сами принимают «необоснованные, непросчитанные» решения, а потом ищут виноватых. Президент рассказал, что недавно ему показали «картинку» из «СМИ в Европе».

«Картинка, человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места». И показано — здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили, понимаете. Экономьте воду, экономьте, значит, электроэнергию, электричество. Ну бред какой-то просто. Понаделали ошибок, а теперь не знают, что с этим делать и ищут виноватых», — сказал Путин.