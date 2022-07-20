Путин: Запад занял ведущие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов

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20 июля 2022, 15:41

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин сделал важные заявления на форуме «Сильные идеи для нового времени» в среду, 20 июля. Глава государства коснулся темы разрушительной роли Запада в ситуации с хаосом на мировой арене.

По словам российского лидера, Запад не может предложить свою модель будущего. Также Путин в рамках выступления на указанном форуме заявил, что в настоящий момент наступает новый этап в мировой истории.

Связано это с множеством факторов. В частности, президент РФ уверен: «Запад занял ведущие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов».

«Однополярное мироустройство было тормозом для развития, идея доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер», − отметил в своём выступлении Путин.