Издание Global Times: успешный визит Путина в Иран выглядит как «удар кулаком в лицо США»

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20 июля 2022, 13:09 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Ilia Yefimovich/dpa

Китайское издание Global Times выразило мнение, что переговоры президента РФ Владимира Путина с главами Турции и Ирана в Тегеране стали "ответным ударом" на попытки США утвердить в регионе свое влияние.

Ряд экспертов, по данным газеты, полагают, что визит Владимира Путина в Иран приобрел особую значимость на фоне последних событий, несмотря на то, что поездка российского лидера была запланирована.

Директор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета международных исследований Чжу Вэйли в разговоре с журналистами подчеркнул, что продуктивный визит Владимира Путина после относительно бесполезной поездки Джо Байдена можно рассматривать как "удар кулаком в лицо США".