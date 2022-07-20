Лавров заявил, что Украине не дадут вести переговоры с Россией

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20 июля 2022, 12:11 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в беседе с журналистами в среду, 20 июля, выразил уверенность в том, что Украине не дадут возможности вести переговоры с РФ.

Сергей Лавров в рамках интервью сегодня подчеркнул, что Киев в настоящий момент удерживают от любых конструктивных шагов.

Напомним, накануне депутат Государственной думы, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Российская Федерация готова проводить переговоры с Украиной, если таковые будут возобновлены, однако на новых условиях и требованиях.