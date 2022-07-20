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Глава Минобороны РФ Шойгу отдал приказ группировке «Запад» ускорить уничтожение украинских БПЛА

, 09:38

Глава Минобороны РФ Шойгу отдал приказ группировке «Запад» ускорить уничтожение украинских БПЛА
Глава МО РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/ Globallookpress.com

В среду, 20 июля, глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал группировке «Запад» быстрее ликвидировать боевые и разведывательные дроны ВСУ. Информацию подтверждает пресс-служба ведомства.

«Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жёсткому пресечению, с учётом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобождённых населённых пунктов», − цитирует RT ответ МО РФ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу вновь проинспектировал подразделения, которые участвуют в СВО. В частности, 18 июля он побывал в войсковой группировке «Восток».

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