Шойгу вновь провёл инспектирования сил СВО

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18 июля 2022, 13:59

Фото: Соцсети

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую войсковую группировку «Восток», выполняющую задачи специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На своём основном командном пункте командующий оперативной группировки (ОГ)«Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности данной ОГ.

Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми культурами.

Ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.