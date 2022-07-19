Духовный лидер Ирана Хаменеи: если бы НАТО не остановили в Украине, альянс начал бы войну с Россией

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19 июля 2022, 21:22 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Али Хаменеи. Фото: Iranian Supreme Leader'S Officel/globallook.com

НАТО рано или поздно начала бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы не была остановлена на Украине. Такое мнение высказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», - передает слова Хаменеи агентство IRNA.

Он также высказал мысль, что в отношениях с Западом необходимо проявлять бдительность.

«Американцы сильны и хитры. Одним из факторов распада СССР стал обман со стороны американских политиков, однако России удалось сохранить свою независимость», - заявил духовный лидер Ирана.

Во вторник президент России проводит однодневный визит в Тегеран.