Заместитель постпреда России при ООН Полянский отверг обвинения в том, что Россия якобы похищает украинских детей

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19 июля 2022, 19:44 Источник: ТАСС

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/globallook.com

Россия категорически отвергает утверждения о том, что она принудительно вывозит на свою территорию украинских детей. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного теме детей в вооруженных конфликтах.

«Мы категорически отвергаем несостоятельные утверждения о том, что российские власти занимаются похищением детей», - сказал Полянский.

Дипломат привел данные Межведомственного координационного штаба на 12 июля. Согласно им, из «горячих» регионов Украины, ДНР и ЛНР на территорию России эвакуированы 2 497 432 человек. 392 890 из них — дети.

«Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей», - подчеркнул Полянский.

Он также обвинил страны Запада в том, что, поставляя оружие Киеву, они становятся соучастниками убийства детей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживыми утверждения Киева о похищении Россией украинских детей.