Заместитель постпреда России при ООН Полянский отверг обвинения в том, что Россия якобы похищает украинских детей

Россия категорически отвергает утверждения о том, что она принудительно вывозит на свою территорию украинских детей. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного теме детей в вооруженных конфликтах.
«Мы категорически отвергаем несостоятельные утверждения о том, что российские власти занимаются похищением детей», - сказал Полянский.
Дипломат привел данные Межведомственного координационного штаба на 12 июля. Согласно им, из «горячих» регионов Украины, ДНР и ЛНР на территорию России эвакуированы 2 497 432 человек. 392 890 из них — дети.
«Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей», - подчеркнул Полянский.
Он также обвинил страны Запада в том, что, поставляя оружие Киеву, они становятся соучастниками убийства детей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживыми утверждения Киева о похищении Россией украинских детей.