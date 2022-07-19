Над нейтральными водами Баренцева моря совершили семичасовой полёт два ракетоносца Ту-160 ВКС России

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19 июля 2022, 15:59

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia/ Global Look Press.com

Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России совершили плановый облёт нейтральных вод Баренцева моря. Два борта семь часов непрерывно облетали периметр заданного района. Такую информацию сообщает во вторник, 19 июля, RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота», − заявили в ведомстве.





В министерстве напомнили, что экипажи стратегических бортов дальней авиации регулярно облетают нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Патрулирование соответствует международным правилам использования пространства воздушного океана.

Отметим, в январе текущего года ракетоносцы ВКС России Ту-160 провели 13-часовой полёт над Северным Ледовитым океаном.

Как сообщалось ранее, ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор» (запрещён в России). В результате уничтожено до 200 боевиков данного военизированного формирования. Об этом и других событиях специальной военной операции рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.