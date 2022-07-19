Посол России в Британии отверг обвинения Лондона в смерти наёмника Ури в ДНР

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19 июля 2022, 15:14

Андрей Келин, посол РФ в Лондоне, MFA Russia/ Globallookpress.com

Посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин вызван для разговора в МИД Великобритании в связи со смертью британского наёмника Пола Ури. Дипломат считает надуманным и предвзятым.

После беседы в министерстве российский посланник так прокомментировал своё видение вопроса для СМИ: «Британия возлагает вину за смерть в ДНР наемника Ури на Москву, это смешно».

На минувшей неделе глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Россия должна нести полную ответственность за смерть британского подданного Пола Ури, который наёмником приехал в Донбасс воевать на стороне Украины и попал в плен.