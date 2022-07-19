Стремоусов считает необходимым устроить трибунал над Зеленским

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19 июля 2022, 10:00

Владимир Зеленский, APUkraine/ twitter.com/ Global Look Press

Кирилл Стремоусов заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области сделал во вторник, 19 июля, заявление о том, что за военные преступления перед народом украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо устроить трибунал. Передаёт РИА Новости.

Любой нынешний шаг украинского гаранта, считает чиновник, хотя решения за него принимают кураторы, ведёт к гибели украинских и не только граждан, счёт жертв идет на десятки тысяч.

«Он в любом случае за это понесёт ответственность. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом, который, уверен, обязательно будет проведён над всеми представителями неофашизма», − цитирует агентство слова Стремоусова.

Он уверен, что правильнее всего было бы устроить трибунал над президентом Украины и иными военными преступниками в Киеве.

«Я думаю, что Европейский союз выдаст Зеленского, как это произошло некогда с Гессом и другими фашистскими преступниками», − уточнил Стремоусов.

Ранее чиновник Херсонской ВГА призвал власти Украины забыть о данном регионе.