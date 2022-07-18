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Помощник Путина Ушаков: Москва не видит никакой заинтересованности Киева и Запада в возобновлении переговоров РФ и Украины

, 16:25

Помощник Путина Ушаков: Москва не видит никакой заинтересованности Киева и Запада в возобновлении переговоров РФ и Украины
Помощник президента России Юрий Ушаков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва не видит никакой заинтересованности Киева и западной стороны в возобновлении переговоренного процесса между Россией и Украиной. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Юрий Ушаков, помощник президента РФ Владимира Путина.

«Москва не видит никакой заинтересованности ни Киева, ни Запада в возобновлении российско-украинских переговоров», — процитирован Ушаков в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Помощник Путина добавил, что для возможного возобновления переговоров потребуются совершенно иные условия.

Ранее в понедельник сообщалось, что Верховная Рада одобрила в первом чтении закон, который запрещает присваивать географическим объектам, расположенным на Украине, связанные с Россией названия.

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