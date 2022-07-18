Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о назначении врио мэра освобожденного Лисичанска Андрея Скорого

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18 июля 2022, 16:15

А. Скорый и Л. Пасечник, фото: vk.com/lugansk_all_news

Глава ЛНР Леонид Пасечник в понедельник, 18 июля, сообщил о назначении врио мэра освобожденного Лисичанска Андрея Скорого. Как заявил Пасечник, сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах Луганской народной республики.

Андрей Скорый - уроженец Лисичанска, участвовал в его освобождении. "Поэтому именно ему было доверено стать исполняющим обязанности Главы администрации Лисичанска", - отметил Пасечник.

Скорого за успешные действия, которые предпринимали бойцы под его руководством при освобождении Рубежного, Попасной, Северодонецка, Светлодарска, Лисичанска наградили звездой Героя ЛНР.

Исполняющий обязанности главы администрации Лисичанска Андрей Скорый рассказал журналистам, что восстановление пострадавшего в ходе боевых действий города будет проводиться с нуля. Населения около 30 тысяч осталось. По его информации, в Лисичанске сейчас нет воды, света, газа.

"Котельные разрушены, мосты взорваны, инфраструктуры почти нет. Исполком разбит. Все надо начинать с нуля", - поделился Скорый и добавил, что энтузиасты готовы работать.

Сегодня в Народной милиции Луганской народной республики сообщили о взятии города Северска под контроль сил республики.