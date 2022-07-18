Обозреватель Global Times Ху Сицзинь: Майк Помпео может подтолкнуть человечество к мировой войне, если станет президентом США

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18 июля 2022, 14:34

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, Dimitrios Karvountzis / globallookpress.com

Майк Помпео, бывший руководитель американского Государственного департамента, может подтолкнуть человечество к мировой войне, если станет президентом Соединенных Штатов. С соответствующим прогнозом выступил в своем микроблоге в Twitter Ху Сицзинь, обозреватель китайского издания Global Times.

Некоторое время назад Помпео заявил о готовности участвовать в президентской кампании 2024 года.

«Если однажды он придет к власти, вполне вероятно, что он подтолкнет человечество к мировой войне», — отметил Ху Сицзинь.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение по поводу участия в следующих выборах главы Белого дома.