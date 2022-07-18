Песков заявил, что Путин даст интервью иранским СМИ

Аргументы Недели → Политика 13+

18 июля 2022, 12:37 Источник: Россия-24

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 18 июля, пообещал, что Владимир Путин даст интервью иранским средствам массовой информации.

По словам Дмитрия Пескова, у него нет сомнений, что интервью Владимира Путина иранским СМИ будет организовано.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в настоящий момент происходит постепенный выход из периода двухлетней пандемии коронавируса нового типа, вследствие чего для главы государства в РФ действуют меры предосторожности, не позволяющие ему часто лично беседовать с журналистами.