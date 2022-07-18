Песков заявил, что Путин даст интервью иранским СМИ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 18 июля, пообещал, что Владимир Путин даст интервью иранским средствам массовой информации.
По словам Дмитрия Пескова, у него нет сомнений, что интервью Владимира Путина иранским СМИ будет организовано.
Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в настоящий момент происходит постепенный выход из периода двухлетней пандемии коронавируса нового типа, вследствие чего для главы государства в РФ действуют меры предосторожности, не позволяющие ему часто лично беседовать с журналистами.