Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник представил Мантурова как нового вице-премьера

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18 июля 2022, 13:15 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами в понедельник, 18 июля, представил главу Минпромторга Дениса Мантурова как своего нового заместителя.

По словам Михаила Мишустина, Денис Мантуров будет курировать в кабинете министров вопросы промышленности, а также атомную ракетную и оборонную отрасли.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу, 15 июля, подписал указ о назначении руководителя Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера страны.