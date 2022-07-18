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Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник представил Мантурова как нового вице-премьера

, 13:15 Источник: РИА "Новости"

Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник представил Мантурова как нового вице-премьера
премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами в понедельник, 18 июля, представил главу Минпромторга Дениса Мантурова как своего нового заместителя.

По словам Михаила Мишустина, Денис Мантуров будет курировать в кабинете министров вопросы промышленности, а также атомную ракетную и оборонную отрасли.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу, 15 июля, подписал указ о назначении руководителя Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера страны.

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