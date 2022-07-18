Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

В Минобороны сообщили, что РФ за сутки уничтожила три украинских склада с оружием и склад горючего

, 13:08 Источник: Telegram

В Минобороны сообщили, что РФ за сутки уничтожила три украинских склада с оружием и склад горючего
здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская авиация в рамках спецоперации за минувшие сутки ликвидировала три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

Согласно последней информации оборонного ведомства РФ, склады с вооружением и горючим были уничтожены российской стороной в районе Новоалександровки в Запорожской области.

Накануне российские ракеты ликвидировали на территории Одессы склад хранения противокорабельных снарядов Harpoon, которые киевской стороне поставили страны, входящие в НАТО.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика