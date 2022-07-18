Песков: не все кандидаты в премьеры Великобритании отличаются дипломатической сдержанностью, но это их проблемы

Аргументы Недели → Политика 13+

18 июля 2022, 12:54

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Не все кандидаты в премьеры Великобритании отличаются дипломатической сдержанностью, однако это их проблемы. Об этом, как передает ТАСС, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не все кандидаты на пост премьер-министра Британии отличаются дипломатической сдержанностью, но это их проблемы», — приведено высказывание Пескова в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также спикер Кремля отметил, что Москва тщательно фиксирует заявления в адрес России, которые делают политики, претендующие на должность главы правительства Соединенного Королевства.

Ранее в понедельник сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила намерение руководителя британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс «осадить» Сергея Лаврова и «вызвать на разговор» Владимира Путина.