Захарова оценила намерение Трасс «осадить» Лаврова и «вызвать на разговор» Путина: «Осаждалка с вызывалкой не выросли»

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18 июля 2022, 09:53 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание министра иностранных дел Британии Лиз Трасс о возможности "осадить" руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и "вызвать на разговор" президента РФ Владимира Путина.

Мария Захарова отреагировала на заявление главы британского МИД хлестко: "Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз". Дипломат указала на то, что министр иностранных дел Великобритании является дурно образованной женщиной, которая в рамках разговора с Сергеем Лавровым в Москве не понимала, о чем говорит, а также путала географические названия. Более того, по словам Захаровой, Трасс демонстрировала отсутствие элементарных манер в ходе ланча с руководителем МИД России и превратила своим видом старинный особняк в затрапезный паб.

Напомним, ранее Трасс заявила о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20, если она будет избрана главой правительства Соединенного Королевства.