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Войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

, 12:29 Источник: РИА "Новости"

Войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в понедельник заявил, что войска Донецкой Народной Республики в двух районах перекрыли дорогу, которая соединяет Авдеевку и Константиновку.

Эдуард Басурин в рамках разговора с представителями средств массовой информации днем 18 июля заявил, что к настоящему моменту Авдеевка охвачена в полукольцо.

Напомним, ранее командир добровольческого батальона Донецкой народной республики "Пятнашка" Ахра Авидзба, выразил мнение, что коксохимический завод в Авдеевке может стать для украинских боевиков "второй "Азовсталью". 

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