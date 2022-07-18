Войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в понедельник заявил, что войска Донецкой Народной Республики в двух районах перекрыли дорогу, которая соединяет Авдеевку и Константиновку.
Эдуард Басурин в рамках разговора с представителями средств массовой информации днем 18 июля заявил, что к настоящему моменту Авдеевка охвачена в полукольцо.
Напомним, ранее командир добровольческого батальона Донецкой народной республики "Пятнашка" Ахра Авидзба, выразил мнение, что коксохимический завод в Авдеевке может стать для украинских боевиков "второй "Азовсталью".