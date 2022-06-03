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Авидзба: завод в Авдеевке может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью»

, 09:34

Авидзба: завод в Авдеевке может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью»
Авдеевский коксохимический завод, фото: commons.wikimedia.org

Ахра Авидзба, командир добровольческого батальона Донецкой народной республики «Пятнашка», выразил мнение, что коксохимический завод в Авдеевке может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью».

На вопрос РИА Новости, могут ли украинские националистические батальоны сделать из Авдеевского коксохимического предприятия вторую «Азовсталь», как в Мариуполе, Авидзба сказал: «Да, надеюсь».

Командир «Пятнашки» добавил: «Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько».
Он рассказал, что бойцы ДНР не станут тянуть время и дадут украинским националистам некий срок, чтобы те сдались. Ахра Авидзба подчеркнул, что если боевики с территории Авдеевского завода не уйдут, то «они там и останутся».

Еще он отметил, что украинские военные чаще спасаются бегством, чем сдаются в плен

Коксохимический завод находится в населенном пункте Авдеевка, подконтрольном Киеву. Рядом с Авдеевкой проходит линия соприкосновения огневых позиций Украины и Донбасса. Со стороны Авдеевки украинские военные обстреливали территорию ДНР. 

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