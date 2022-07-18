Песков: военные РФ в ходе операции на Украине работают очень аккуратно, исключая любые удары по гражданской инфраструктуре

Аргументы Недели → Политика 13+

18 июля 2022, 10:40

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Военнослужащие Российской Федерации в ходе специальной операции, которая осуществляется на украинской территории, работают очень аккуратно, исключая любые удары по гражданской инфраструктуре. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Военные РФ в ходе СВО работают очень аккуратно, исключая любые удары по гражданской инфраструктуре, чего нельзя сказать об украинских военных —Песков», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее интернет-ресурс onet.pl сообщил, что на Украине была уничтожена первая польская самоходная гаубица Krab.