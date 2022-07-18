Депутат бундестага Дагделен заявила, что странам Европы следует готовиться к роспуску НАТО

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайскому изданию Global Times выразила мнение, что странам Европы необходимо готовиться к роспуску Североатлантического альянса.
Севим Дагделен подчеркнула, что странам Европы следует преодолеть стремление к конфронтации и в целях сохранения мира и безопасности покончить с блоковым мышлением.
Депутат уточнила, что сейчас многим в ФРГ это может показаться утопией, однако долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и замене данной организации на систему коллективной безопасности, которая будет направлена на разоружение и сотрудничество между государствами.