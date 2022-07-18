Депутат бундестага Дагделен заявила, что странам Европы следует готовиться к роспуску НАТО

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18 июля 2022, 10:40 Источник: РИА "Новости"

бундестаг, https://unsplash.com/photos/v8DZRezFTck

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайскому изданию Global Times выразила мнение, что странам Европы необходимо готовиться к роспуску Североатлантического альянса.

Севим Дагделен подчеркнула, что странам Европы следует преодолеть стремление к конфронтации и в целях сохранения мира и безопасности покончить с блоковым мышлением.

Депутат уточнила, что сейчас многим в ФРГ это может показаться утопией, однако долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и замене данной организации на систему коллективной безопасности, которая будет направлена на разоружение и сотрудничество между государствами.