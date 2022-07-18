Лавров назвал частью геополитического гамбита против России получение Украиной и Молдавией статуса «вечного кандидата в ЕС»

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18 июля 2022, 10:23 Источник: «Известия»

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Получение Киевом и Кишиневом статуса «вечного кандидата в ЕС» является частью геополитического гамбита против Москвы. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел РФ.

Лавров подготовил статью, которую опубликовало издание «Известия». Автор материала назвал частью геополитического гамбита против России получение Украиной и Молдавией статуса «вечного кандидата в ЕС».

По мнению Сергея Лаврова, Украине, Молдавии и другим государствам, которых «обхаживает ЕС», суждено быть «статистами в играх Запада».

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель британского дипломатического ведомства Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в случае своего избрания премьером Соединенного Королевства.