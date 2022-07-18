Сенатор Пушков заявил, что признавший конец эры господства Запада Блэр не сказал ничего нового

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18 июля 2022, 07:49 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра о конце эпохи господства Запада, подчеркнул, что политик не сказал ничего нового.

Тони Блэр ранее также выразил уверенность в том, что мир движется к концепции биполярности а, вероятно, и многополярности.

Алексей Пушков обратил внимание на то, что британский экс-премьер, который инициировал агрессию против Ирака и Ливии, а также являлся сторонником поддержки джихадистов в Сирии, "вдруг прозрел".

Сенатор отметил, что политик не сказал ничего такого, чего не говорили бы на Западе до него, однако озвучил главное – попытка США сохранить доминирование в мире провалится.