Сенатор Пушков заявил, что признавший конец эры господства Запада Блэр не сказал ничего нового

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра о конце эпохи господства Запада, подчеркнул, что политик не сказал ничего нового.
Тони Блэр ранее также выразил уверенность в том, что мир движется к концепции биполярности а, вероятно, и многополярности.
Алексей Пушков обратил внимание на то, что британский экс-премьер, который инициировал агрессию против Ирака и Ливии, а также являлся сторонником поддержки джихадистов в Сирии, "вдруг прозрел".
Сенатор отметил, что политик не сказал ничего такого, чего не говорили бы на Западе до него, однако озвучил главное – попытка США сохранить доминирование в мире провалится.