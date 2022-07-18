Хакеры RaHDit выявили граждан РФ, сотрудничающих с военной разведкой Украины

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18 июля 2022, 07:12 Источник: РИА "Новости"

программа, https://unsplash.com/photos/J5yoGZLdpSI

Хакеры RaHDit выявили граждан Российской Федерации, которые сотрудничают с военной разведкой Украины. Согласно последней информации, соответствующий список уже передан компетентным органам.

Один из участников группы RaHDit сообщил представителям СМИ на условиях анонимности, что речь идет о "достаточно обширном" списке россиян. Уточняется, что теперь с этими гражданами будут разбираться специально обученные люди, профессионалы своего дела.

Хакер также порекомендовал всем гражданам РФ, которые сотрудничают с украинской разведкой, добровольно сдаться.