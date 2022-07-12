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Аргументы Недели Политика 13+

Сотрудник МО Украины Скибицкий заявил, что ВСУ ведут работу по раскрытию планов и мест дислокации армии России

, 19:12 Источник: РИА "Новости"

Сотрудник МО Украины Скибицкий заявил, что ВСУ ведут работу по раскрытию планов и мест дислокации армии России
украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что разведчики готовятся к выполнению задачи по "освобождению" юга страны, поставленной Владимиром Зеленским.

Вадим Скибицкий подчеркнул, что основной задачей украинских разведчиков является раскрытие планов ВС РФ, намерений и мест дислокаций военнослужащих, чтобы Генштаб Украины спланировал соответствующие действия.

Уточняется, что для достижения вышеуказанной цели привлекаются все силы и средства, однако успех во многом будет зависеть от помощи, которую предоставляют Киеву, и от накопленного потенциала для проведения более активных контрнаступательных действий.

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