Сотрудник МО Украины Скибицкий заявил, что ВСУ ведут работу по раскрытию планов и мест дислокации армии России

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что разведчики готовятся к выполнению задачи по "освобождению" юга страны, поставленной Владимиром Зеленским.
Вадим Скибицкий подчеркнул, что основной задачей украинских разведчиков является раскрытие планов ВС РФ, намерений и мест дислокаций военнослужащих, чтобы Генштаб Украины спланировал соответствующие действия.
Уточняется, что для достижения вышеуказанной цели привлекаются все силы и средства, однако успех во многом будет зависеть от помощи, которую предоставляют Киеву, и от накопленного потенциала для проведения более активных контрнаступательных действий.