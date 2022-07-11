Зеленский не пожелал делиться деталями плана по «возвращению» юга Украины под контроль Киева

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11 июля 2022, 18:34 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Kay Nietfeld/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 июля, отказался раскрывать план по "возвращению" юга страны – территорий, освобожденных ранее военнослужащими Российской Федерации.

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках беседы с западными СМИ заявил, что Владимир Зеленский отдал приказ военным "вернуть" под контроль Киева юг страны.

Украинский лидер подчеркнул, что не читал интервью руководителя оборонного ведомства, однако отметил, что задачей военных страны является деоккупация всей территории. Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Мартином Рютте добавил, что деталями плана он делиться не будет.