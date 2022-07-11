Крымский политолог Бальбек сравнил приказ Зеленского «вернуть» юг Украины с высадкой на Марсе

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11 июля 2022, 17:37 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Serg Glovny/ZUMAPRESS.com, globallookpress.com

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек в рамках беседы с журналистами в понедельник, 11 июля, назвал приказ украинского лидера Владимира Зеленского военным страны отвоевать "юг Украины" пиаром.

По мнению Руслана Бальбека, с тем же успехом Владимир Зеленский мог дать военнослужащим команду высадиться на Марсе, поскольку теоретически это возможно, но практически выполнить приказ нельзя. "Но зато какой пиар", – заметил политолог.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в ходе разговора с западными СМИ сообщил, что президент страны приказал украинским войскам разработать план и вернуть территории, которые ранее были освобождены российскими военными.