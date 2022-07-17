Сенатор Андрей Клишас порекомендовал инициаторам европейских санкций против России дождаться зимы

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17 июля 2022, 20:55 Источник: Telegram

Андрей Клишас. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас оценил высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что эффект от антироссийских санкций проявится не сразу.

«Боррель советует подождать эффекта от санкций против России, ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы», - написал Клишас в воскресенье в своем телеграм-канале.

Он также прокомментировал решение Еврокомисии исключить ювелирные украшения из запрета на импорт российского золота.

«А помнится этот клоун Боррель нам угрожал, что никаких алмазов из Антверпена», - заметил Клишас, вспомнив февральское высказывание главы евродипломатии после введения санкций против российских парламентариев, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР.

«Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг», - писал тогда Боррель.