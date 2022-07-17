Российская делегация приняла участие во встрече министров финансов стран G20 на Бали

Российская делегация в составе представителей Минфина и Банка России приняла участие в заседании министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати, которое состоялось 15-16 июля на острове Бали (Индонезия). Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.
В сообщении отмечается, что итогового коммюнике, как и во время встречи министров иностранных дел стран G20, состоявшейся неделей раньше, принято не было. Однако, по утверждению пресс-службы, участники заседания «договорились предпринимать конкретные действия и взаимодействовать, преодолевая разногласия, реагировать на глобальные вызовы».
Также в сообщении говорится, что большинство участников встречи «отметили необходимость снятия всех ограничений для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия».
Саммит Группы двадцати должен пройти в ноябре 2022 года на Бали. Как сообщалось ранее, Москва заинтересована в участии в саммите. Однако ряд стран, в том числе США, выступают категорически против участия в нем Владимира Путина.