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Представитель ВГА Запорожской области Рогов заявил, что Запад прекратит финансирование Киева в случае потери им Славянска

, 17:08 Источник: РИА Новости

Представитель ВГА Запорожской области Рогов заявил, что Запад прекратит финансирование Киева в случае потери им Славянска
Украинские солдаты. Фото: The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

США и Великобритания якобы предъявили Киеву ультиматум: или он удерживает Славянск, или Запад прекращает военное финансирование Украины. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», - рассказал Рогов.

При этом источников своей информации представитель ВГА Запорожья не назвал. По мнению Рогова, то, что Киев потеряет контроль над Славянском, - очевидно и неизбежно.

Ранее Минобороны Британии сообщило о заметном продвижении войск России, ДНР и ЛНР в сторону Славянска и Краматорска. 

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Политика

Политика

Член совета ВГА Запорожской области Рогов считает, что Запад готовит провокацию

Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что настоятельная рекомендация посольства Соединённых Штатов Америки в Киеве к гражданам США не въезжать на Украину, а тем, кто уже находится на Украине немедленно покинуть страну, может быть связана с подготовкой широкомасштабной провокации. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».