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Медведев: Запад стремится сдержать развитие России, так как в чем-то завидует ей, а в чем-то — опасается

, 15:35 Источник: ТАСС

Медведев: Запад стремится сдержать развитие России, так как в чем-то завидует ей, а в чем-то — опасается
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Страны Запада стремятся максимально ограничить развитие России, поскольку завидуют ее возможностям, а в чем-то — и опасаются. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с ветеранами в воскресенье.

По его словам коллективный Запад на протяжении многих лет проводит неизменную политику, направленную на ограничение развития России. В этом заключается «глубинный интерес» США и ряда европейских стран.

«В чем-то они нам завидуют, нашим возможностям, в чем-то, наверное, они нас опасаются, но самое главное у них - это та концептуальная задача, которая не меняется от года к году и переходит от одного правительства к другому», - сказал Медведев. 

Ранее он заявлял, что из-за спецоперации на Украине с Россией «стали считаться по-настоящему». 

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