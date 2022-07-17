Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

ВКС РФ за сутки ликвидировали четыре пункта управления ВСУ и живую силу в девятнадцати районах

, 14:02 Источник: РИА "Новости"

ВКС РФ за сутки ликвидировали четыре пункта управления ВСУ и живую силу в девятнадцати районах
вертолет Ка-52 "Аллигатор", MOD Russia / globallookpress.com

За минувшие сутки ВКС России высокоточным оружием ликвидировали четыре украинских пункта управления. Соответствующую информацию предоставили днем в воскресенье, 17 июля, в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что также российские военные уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка в ДНР, Малиновка в Запорожской области, а также Черновое в Сумской области.

Кроме того, были ликвидированы украинские военная техника и живая сила в девятнадцати районах, в частности, речь идет об уничтожении иностранных наемников.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Сербия направила ноту протеста Хорватии из-за отказа президенту Вучичу посетить мемориальный комплекс Ясеновац

Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста Хорватии из-за запрета президенту Республики Сербия Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац. МИД Сербии шокирован таким решением властей Республики Хорватии, оценивает решение Хорватии как скандальное, пугающее и невероятное после Второй мировой войны.

Политика