ВКС РФ за сутки ликвидировали четыре пункта управления ВСУ и живую силу в девятнадцати районах

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17 июля 2022, 14:02 Источник: РИА "Новости"

вертолет Ка-52 "Аллигатор", MOD Russia / globallookpress.com

За минувшие сутки ВКС России высокоточным оружием ликвидировали четыре украинских пункта управления. Соответствующую информацию предоставили днем в воскресенье, 17 июля, в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что также российские военные уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка в ДНР, Малиновка в Запорожской области, а также Черновое в Сумской области.

Кроме того, были ликвидированы украинские военная техника и живая сила в девятнадцати районах, в частности, речь идет об уничтожении иностранных наемников.