ВКС РФ за сутки ликвидировали четыре пункта управления ВСУ и живую силу в девятнадцати районах

За минувшие сутки ВКС России высокоточным оружием ликвидировали четыре украинских пункта управления. Соответствующую информацию предоставили днем в воскресенье, 17 июля, в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что также российские военные уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ, которые находились в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка в ДНР, Малиновка в Запорожской области, а также Черновое в Сумской области.
Кроме того, были ликвидированы украинские военная техника и живая сила в девятнадцати районах, в частности, речь идет об уничтожении иностранных наемников.