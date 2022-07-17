Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Минобороны сообщило, что с начала спецоперации ВС России уничтожили 140 украинских вертолетов

, 13:40 Источник: РИА "Новости"

Минобороны сообщило, что с начала спецоперации ВС России уничтожили 140 украинских вертолетов
здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В Министерстве обороны Российской Федерации днем в воскресенье, 17 июля, сообщили, что с начала проведения специальной операции РФ были ликвидированы 140 вертолетов Вооруженных сил Украины.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные за время спецоперации также уничтожили 257 украинских самолетов, 1 558 беспилотников, 355 ЗРК, 4 084 танка и прочих боевых бронированных машин, 747 боевых машин РСЗО.

Кроме того, ВС РФ за вышеуказанный период ликвидировали 3 151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4 379 единиц специальной военной автотехники.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Сербия направила ноту протеста Хорватии из-за отказа президенту Вучичу посетить мемориальный комплекс Ясеновац

Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста Хорватии из-за запрета президенту Республики Сербия Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац. МИД Сербии шокирован таким решением властей Республики Хорватии, оценивает решение Хорватии как скандальное, пугающее и невероятное после Второй мировой войны.

Политика