Минобороны сообщило, что с начала спецоперации ВС России уничтожили 140 украинских вертолетов

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17 июля 2022, 13:40 Источник: РИА "Новости"

здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В Министерстве обороны Российской Федерации днем в воскресенье, 17 июля, сообщили, что с начала проведения специальной операции РФ были ликвидированы 140 вертолетов Вооруженных сил Украины.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные за время спецоперации также уничтожили 257 украинских самолетов, 1 558 беспилотников, 355 ЗРК, 4 084 танка и прочих боевых бронированных машин, 747 боевых машин РСЗО.

Кроме того, ВС РФ за вышеуказанный период ликвидировали 3 151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4 379 единиц специальной военной автотехники.