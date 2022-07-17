Минобороны сообщило, что с начала спецоперации ВС России уничтожили 140 украинских вертолетов

В Министерстве обороны Российской Федерации днем в воскресенье, 17 июля, сообщили, что с начала проведения специальной операции РФ были ликвидированы 140 вертолетов Вооруженных сил Украины.
В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные за время спецоперации также уничтожили 257 украинских самолетов, 1 558 беспилотников, 355 ЗРК, 4 084 танка и прочих боевых бронированных машин, 747 боевых машин РСЗО.
Кроме того, ВС РФ за вышеуказанный период ликвидировали 3 151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4 379 единиц специальной военной автотехники.