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Аргументы Недели Политика 13+

Daily Mail сообщает, что представитель МИД Ирана Канани указал Байдену на провальную политику США на Ближнем Востоке

, 13:32 Источник: РИА "Новости"

Daily Mail сообщает, что представитель МИД Ирана Канани указал Байдену на провальную политику США на Ближнем Востоке
флаг Ирана, https://unsplash.com/photos/YqaprnuJjSM

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани заявил, что власти Соединенных Штатов Америки провоцируют напряженность на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Нассер Канани подчеркнул, что Вашингтон попыткой спровоцировать напряженность и кризис в регионе вновь прибегнул к политике "иранофобии", которая, однако, по словам дипломата, является провальной.

Вышеуказанный комментарий главы МИД Ирана прозвучал после того, как президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен терпеть попытки какой-либо страны доминировать над другой в регионе, имея в виду Иран.

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