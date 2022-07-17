Высокопоставленный представитель Белого дома выразил мнение, что Ближний Восток не захочет сотрудничать с Россией

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17 июля 2022, 07:50 Источник: РИА "Новости"

Белый дом, https://unsplash.com/photos/zfKlCKK-Ql0

Высокопоставленный представитель Белого дома во время брифинга заявил, что, по мнению руководства США, у большинства стран Ближнего Востока "пропало желание" укреплять связи с Россией и Китаем.

В Белом доме утверждают, что первоочередным выбором и приоритетом Ближнего Востока сейчас являются Соединенные Штаты Америки.

Представитель администрации президента США добавил, что еще полтора года назад в ряде ближневосточных столиц произошел "поворот в сторону России и даже Китая" по целому спектру направлений. Теперь же якобы этот процесс обращен вспять.