Высокопоставленный представитель Белого дома выразил мнение, что Ближний Восток не захочет сотрудничать с Россией

Высокопоставленный представитель Белого дома во время брифинга заявил, что, по мнению руководства США, у большинства стран Ближнего Востока "пропало желание" укреплять связи с Россией и Китаем.
В Белом доме утверждают, что первоочередным выбором и приоритетом Ближнего Востока сейчас являются Соединенные Штаты Америки.
Представитель администрации президента США добавил, что еще полтора года назад в ряде ближневосточных столиц произошел "поворот в сторону России и даже Китая" по целому спектру направлений. Теперь же якобы этот процесс обращен вспять.