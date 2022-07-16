Военный эксперт Яков Кедми считает, что к сентябрю Одесса перейдет под контроль России

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16 июля 2022, 19:29 Источник: ФАН

Одесса. Фото: Server Amzayev/globallook.com

Операция по взятию Одессы будет начата одновременно с уничтожением донбасской группировки ВСУ и уже к сентябрю можно ожидать, что город перейдет под контроль российских войск. С таким прогнозом выступил бывший сотрудник израильских спецслужб, военный эксперт Яков Кедми.

По его мнению, сейчас «невооруженным глазом видно», что российские войска активизировались в районе Черного моря.

«По факту, закономерное в этой ситуации продвижение к Одессе уже началось с нескольких сторон. Если события будут развиваться нынешними темпами, Южная Пальмира будет взята к началу сентября. К началу учебного года Одесса будет освобождена. Учебный год начнется уже по российской программе», - предположил Кедми в беседе с политологом Александром Вальдманом.

Он уточнил, что по срокам может возникнуть незначительная погрешность - «но не более двух-трех недель».

Ранее 16 июля сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал нарастить действия Вооруженных сил страны на всех направлениях.