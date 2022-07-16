Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил объявить президента США Байдена в международный розыск

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил объявить американского президента Джо Байдена в международный розыск за "политику спонсирования неонацизма".
Как отметил российский парламентарий, вмешательство Соединенных Штатов Америки в суверенные дела других государств создает угрозы всему человечеству.
Михаил Шеремет заявил, что президента США "Джо Байдена пора объявить в международный розыск как международного преступника". "Именно его политика спонсирования неонацизма и привела к развязыванию военного конфликта на Украине", - пояснил депутат Госдумы.
По словам Шеремета, США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и стремлении ослабить нашу Россию.
Шеремет также заявил, что власти США "начали сливать" Украину, вследствие чего действующему киевскому режиму пора задуматься о своей судьбе.