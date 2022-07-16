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Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил объявить президента США Байдена в международный розыск

, 13:27 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил объявить президента США Байдена в международный розыск
Михаил Шеремет, фото из Вконтакте

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил объявить американского президента Джо Байдена в международный розыск за "политику спонсирования неонацизма".

Как отметил российский парламентарий, вмешательство Соединенных Штатов Америки в суверенные дела других государств создает угрозы всему человечеству.

Михаил Шеремет заявил, что президента США "Джо Байдена пора объявить в международный розыск как международного преступника". "Именно его политика спонсирования неонацизма и привела к развязыванию военного конфликта на Украине", - пояснил депутат Госдумы.

По словам Шеремета, США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и стремлении ослабить нашу Россию.

Шеремет также заявил, что власти США "начали сливать" Украину, вследствие чего действующему киевскому режиму пора задуматься о своей судьбе.

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