Депутат Шеремет заявил, что власти США начали «интенсивно сливать» Украину

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15 июля 2022, 14:27 Источник: РИА "Новости"

здание Госдумы РФ, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в пятницу, 15 июля, заявил, что власти США "начали сливать" Украину, вследствие чего действующему киевскому режиму пора задуматься о своей судьбе.

Михаил Шеремет, комментируя требование американского посольства в Киеве к гражданам Соединенных Штатов, находящимся на Украине, немедленно покинуть ее территорию, отметил, что нацистская верхушка страны скоро столкнется с предательством и цинизмом Вашингтона.

Депутат ГД выразил мнение, что именно власти США развязали военный конфликт на Украине, осуществив в стране в 2014 году кровавый госпереворот и начав создавать из страны "антиРоссию". Шеремет добавил, что американцы в настоящий момент бегут с украинской территории, как крысы с тонущего корабля, однако поставляют Киеву списанное оружие и деньги, пытаясь затянуть конфликт.